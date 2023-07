Podkarpacie otrzyma poważny zastrzyk gotówki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ponad 183 miliony złotych zostaną przeznaczone na realizację 458 projektów - w tym wypadku na remont lub odbudowę zabytków z całego regionu.

Kościół Przemienienia Pańskiego w Cmolasie / Shutterstock

Ponad 183 mln zł trafi na Podkarpacie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pieniądze przeznaczone będą na remont lub odbudowę zabytków na terenie całego regionu - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.



Bardzo się cieszymy z tak wysokiej kwoty, ponieważ wiele obiektów, które stanowią nasze dziedzictwo narodowe zyska nowy blask, ale także nowe przeznaczenie - mówiła Leniart.

Obecna na konferencji wojewódzka konserwator zabytków Beata Kot, zaznaczyła, że łączna kwota dotacji na renowacje i odbudowę zabytków w regionie jest faktycznie jeszcze większa.



Oprócz 183 mln z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wsparcie przyznane przez mój urząd, to kolejne blisko 9,4 mln zł. Na ten cel dodatkowe 5,3 mln zł przeznaczył podkarpacki urząd marszałkowski. Dotacje na zabytki przeznacza też resort kultury, jeśli zliczymy to wszystko, to kwota na ten cel wydatkowana w naszym regionie wyniesie około 216 mln zł - wyliczała konserwator.

Wśród projektów, które otrzymały dotacje z RPOZ jest między innymi gmina Dynów, która otrzymała 145 tys. zł. Za te pieniądze wykonana zostanie dokumentacja konserwatorska i opracowany będzie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowego Młyna Gospodarczego w Harcie.

Samorząd województwa podkarpackiego natomiast, na wykonanie posadzki w kościele farnym pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie otrzymał ponad 2,2 mln zł.