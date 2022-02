Około 2 tys. chasydów z całego świata (głównie z Europy i USA), weźmie udział w tegorocznych uroczystościach z okazji 235. rocznicy śmierci cadyka Elimelecha w Leżajsku na Podkarpaciu. Dla chasydów Leżajsk wraz z grobem cadyka Elimelecha jest jednym z najświętszych miejsc na świecie.

Chasydzi, głównie z Europy i USA, podczas uroczystości w Leżajsku z okazji 235. rocznicy śmierci cadyka Elimelecha / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował dyrektor Fundacji Chasydów Leżajsk-Polska, Michał Konieczny, w tegorocznych uroczystościach udział weźmie ponad 2 tys. chasydów z całego świata. Najwięcej, ponad 1 tys. chasydów, modliło się przy grobie cadyka we wtorek.



W poprzednim roku z powodu pandemii w uroczystościach udział wzięło tylko ok. 500 chasydów. Była to liczba znacznie mniejsza niż w minionych latach, gdy do Leżajska przybywało po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy chasydów z całego świata.

Jeden z chasydów podczas uroczystości w Leżajsku z okazji 235. rocznicy śmierci cadyka Elimelecha / Darek Delmanowicz / PAP

Uroczystości potrwają do piątkowego południa, ze względu na rozpoczynający się kilka godzin później szabat. Przyjeżdżający do Leżajska Żydzi uczestniczą w modlitwach przed grobowcem cadyka. Wierzą, że w rocznicę swojej śmierci (zmarł 11 marca 1787 roku) zstępuje on z nieba i zabiera do Boga ich prośby o zdrowie, pomyślność dla dzieci, sukcesy w pracy. Zapisują je na karteczkach zwanych kwitełe i składają przy grobie cadyka. Modlitwom towarzyszą tradycyjne tańce i śpiewanie psalmów.

Chasydzi podczas uroczystości w Leżajsku z okazji 235. rocznicy śmierci cadyka Elimelecha / Darek Delmanowicz / PAP



Modlitwy i wszelkie obrzędy trwają dwie - trzy godziny. Po zakończonych modłach Żydzi spożywają koszerny posiłek, składający się m.in. ze stosownie przyrządzonego mięsa wołowego, ryb, jajek, owoców i warzyw.



W modlitwach uczestniczą także kobiety. Zbierają się w osobnym, specjalnie dla nich wydzielonym pomieszczeniu, znajdującym się także na kirkucie, czyli żydowskim cmentarzu.

Żydzi, którzy zakończą modły, opuszczają zwykle Leżajsk, aby ustąpić miejsca kolejnym grupom pielgrzymów.



Święto rocznicy śmierci cadyka Elimelecha jest ruchome (reguluje to kalendarz żydowski), dlatego przyjazdy chasydzkich pielgrzymów każdego roku przypadają w innych terminach.

Kim był cadyk Elimelech?

Elimelech Weissblum był jednym z trzech najbardziej znanych cadyków dawnej Polski. Zasłynął jako uzdrowiciel dusz i ciał oraz jako głosiciel chasydyzmu - buntowniczego nurtu religijno-mistycznego w judaizmie. Ruch ten narodził się w latach trzydziestych XVIII wieku na Ukrainie i obszarach Polski południowo-wschodniej. Głosił, że Bogu można służyć nie tylko przez wypełnianie prawa i modlitwę, ale także przez codzienne obowiązki.

W 1772 roku cadyk Elimelech utworzył w Leżajsku centrum swojej działalności.



Leżajsk, zamieszkiwany przez bardzo liczną społeczność żydowską, do II wojny światowej należał do najważniejszych ośrodków chasydyzmu na ziemiach polskich. Tradycja odwiedzania grobu cadyka Elimelecha z Leżajska odżyła ponownie w latach ubiegłego wieku.