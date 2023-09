W sobotę przed południem w okolicach Mostu Przemysła I w Poznaniu z rzeki Warty wyłowiono zwłoki mężczyzny. Według ustaleń policji to 78-latek z Poznania. Kilka dni temu zgłoszono jego zaginięcie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak powiedziała PAP podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji, w sobotę ok. godz. 10.30 kajakarz powiadomił służby, że zauważył w rzece Warcie unoszące się ciało człowieka.



Ustalono już tożsamość tej osoby. To 78-letni mężczyzna, mieszkaniec Poznania - przekazała Liszczyńska.



Dodała, że kilka dni temu zgłoszono jego zaginięcie mężczyzny. Od tego czasu był on poszukiwany jako osoba zaginiona przez poznańskich policjantów.