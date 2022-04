Zmiany w organizacji ruchu na nitce wylotowej ul. B. Krzywoustego w Poznaniu. Rozpoczęty pod koniec marca remont na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego Krzesiny, wkracza w kolejną fazę.

/ Shutterstock

Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie w nocy z 11 na 12 kwietnia planowane jest wprowadzenie w tym rejonie zmian w organizacji ruchu.

We wtorek, 12 kwietnia, rozpoczną się prace na prawym, służącym do wolniejszej jazdy, pasie nitki wylotowej, prowadzącej w kierunku Kórnika. Od wczesnych godzin porannych ruch z prawego pasa zostanie skierowany przez przewężenie na pas lewy, na którym do tego czasu prowadzone były roboty. Pojazdy będą mogły poruszać się nim z maksymalną prędkością 40 km/h.

Dobra wiadomość jest taka, że – przynajmniej na razie- zarówno zjazd do Szczepankowa, jak i wyjazd z niego będą otwarte. To ma się zmienić dopiero po świętach.

/ Poznańskie Inwestycje Miejskie /

Od 19 kwietnia do 12 maja zaplanowano zamknięcie wyjazdu ze Szczepankowa. W tym czasie kierowcy chcący wyjechać na trasę na Kórnik będą mogli poruszać się objazdem poprowadzonym przez ul. Krzywoustego w stronę miasta, do węzła przy ul. Klenowskiej i Kinepolis.

19 kwietnia zmianie ulegnie również sposób zjazdu w stronę Szczepankowa. Wykonawca wyznaczy tymczasowy zjazd, który będzie uruchomiony tuż za działającym do tej pory.