Od wtorku, 14 czerwca ze zmianami w okolicach Starego Ryku muszą się liczyć zarówno piesi jak i kierowcy. Prace remontowe przeniosą się na południową pierzeję oraz ulice odchodzące od płyty (poza ul. Paderewskiego i Wielką) do pierwszych przecznic. Te odcinki dróg odchodzących od Starego Rynku będą zamknięte dla ruchu.

/ Shutterstock

Na płycie Starego Rynku wkrótce ruszą roboty związane z renowacją sieci wodociągowej i przebudową sieci gazowej. Kontynuowane będą także prace archeologiczne- informują Poznańskie Inwestycje Miejskie.

To oznacza, że konieczne będą kolejne wygrodzenia, w tym także części pieszych. Trasy prowadzące przez płytę Starego Rynku będą tak wyznaczane, by piesi mogli dojść do każdego budynku. Wejścia do wszystkich restauracji też będą dostępne.

Ruch pojazdów związanych z budową poprowadzony zostanie po wydzielonych trasach. Dostawcy nie będą mieli możliwości wjazdu na płytę Starego Rynku i powinni korzystać ze specjalnych kopert przeznaczonych do rozładunku towaru na sąsiednich ulicach.

/ Poznańskie Inwestycje Miejskie / Materiały prasowe

W trakcie prac ul. Wielka będzie dostępna dla ruchu kołowego.

Mimo, że na wylocie ul. Wielkiej w ul. Garbary obowiązywał będzie nakaz jazdy w prawo, pojazdy wielkogabarytowe będą mogły skręcać w lewo przy pomocy ręcznego sterowania ruchem. W związku z tym będzie musiał się zmienić sposób parkowania. Na odcinku od ul. Garbary do ul. Szewskiej umożliwione zostanie parkowanie po obu stronach jezdni ul. Wielkiej.

Na czas robót zlikwidowane zostanie miejsce parkingowe dla dostaw na południowej stronie ul. Wielkiej pomiędzy ulicami Ślusarską i Klasztorną. W zamian tymczasowe miejsca powstaną po drugiej stronie ulicy oraz na ul. Szewskiej.