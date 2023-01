Policja poszukuje 15-letniej Amelii Trzeciak, która w poniedziałek wyszła z domu i do tej pory nie wróciła oraz nie nawiązała kontaktu z najbliższymi - poinformowała PAP oficer prasowa ostrzeszowskiej policji st. asp. Magdalena Hańdziuk.

Jak informuje policja 15-letnia Amelia Trzeciak wyszła ze swojego miejsca zamieszkania 30 stycznia (poniedziałek), ok. godz. 19 i do tej pory nie wróciła. Nie skontaktowała się z członkami rodziny. Ostatni raz była widziana ok. godz. 18:30 przy ul. Granicznej w Ostrzeszowie.

W dniu zaginięcia ubrana była w czarny dres oraz niebieską kurtkę z pomarańczowym podszyciem. Dziewczyna ma 168 cm wzrostu, włosy czarne, oczy piwne. Nie posiada przy sobie dokumentów.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje o miejscu przebywania osoby nieletniej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie pod nr 47 77 57 200 lub 112 - poinformowano na stronie społecznościowej policji w Ostrzeszowie, gdzie zamieszczono również zdjęcie nastolatki.