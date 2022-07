Poznański sąd przedłużył areszt dla burmistrza podpoznańskiej Murowanej Gośliny Dariusza U. Samorządowiec usłyszał kilkanaście zarzutów, głównie korupcyjnych.

O przedłużeniu aresztu o kolejne trzy miesiące dla Dariusza U. poinformowała w PAP w piątek Katarzyna Błaszczak z biura prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

11 stycznia na polecenie prokuratury funkcjonariusze CBA zatrzymali burmistrza Dariusza U. i sześć innych osób, w tym dwóch przedsiębiorców, córkę burmistrza i pracowników samorządowych z Murowanej Gośliny. Sprawa dotyczy nieprawidłowości, do których miało dojść w latach 2019-2021 w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Burmistrzowi przedstawiono łącznie 12 zarzutów.

Śledczy zarzucili Dariuszowi U. m.in. przyjmowanie łapówek za realizowane kontrakty. Burmistrz miał od swoich podwładnych żądać przekazania części przyznanych im nagród. Zarzuty dotyczą także nadużycia uprawnień poprzez własnoręczne wysłanie oraz zlecenie wysłania ze służbowych telefonów tzw. SMS-ów premium o wartości ok. 8 tys. zł na plebiscyt prasowy.

Burmistrz miał również polecić poświadczenie nieprawdy w dokumencie, przekazać pytania konkursowe i odpowiedzi osobie ubiegającej się o pracę w ośrodku pomocy społecznej, naruszyć tajemnicę postępowania karnego oraz zataić w swoim oświadczeniu majątkowym za 2020 r. przychody z firmy ochroniarskiej, którą wcześniej prowadził.

W maju prokuratura poinformowała, że w związku z zachowaniem samorządowca w trakcie zatrzymania i przeszukania jego mieszkania Dariuszowi U. przedstawiono zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariusza CBA oraz zmuszania go do odstąpienia od czynności służbowych poprzez groźby i stosowanie przemocy.

Za zarzucane burmistrzowi przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei za naruszenie nietykalności funkcjonariusza CBA oraz zmuszanie go do odstąpienia od czynności służbowych samorządowcowi grozi do trzech lat więzienia.

Dariusz U. jest burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobył prawie 57 proc. głosów, a jego komitet wyborczy do rady miasta Murowana Goślina poparło ponad 46 proc. głosujących. Kandydaci startujący z komitetu burmistrza uzyskali 12 z 15 mandatów w radzie.