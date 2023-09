​Do tworzenia kawiarenek naprawczych i do ubiegania się o wsparcie finansowe na ich uruchomienie zachęcają władze Poznania. Kawiarenki naprawcze to miejsca, w których można naprawić zepsute przedmioty, a jednocześnie wypić kawę i poznać nowych ludzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ruch kawiarenkowy zyskuje na popularności nie tylko w Europie. Szacuje się, że na całym świecie działa obecnie ok. 2,5 tys. kawiarenek naprawczych.

Poznański magistrat podał, że inicjatywa skierowana jest do osób żyjących w idei zero waste, chcących promować ją wśród lokalnej społeczności i stworzyć kawiarenkę naprawczą. Można otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na jej wyposażenie oraz niezbędnik startowy, zawierający informacje o założeniu i prowadzeniu tego typu miejsca.

"Kawiarenka naprawcza to miejsce, do którego przynieść można uszkodzone przedmioty, by zostały naprawione i zyskały drugie życie. Na miejscu, przy wsparciu specjalistów, będzie można nauczyć się, jak samodzielnie dokonać potrzebnej naprawy. Da to odwiedzającym możliwość poznania i nauczenia się praktycznych umiejętności - naprawiania lub konserwowania przedmiotów codziennego użytku. Przy okazji to także okazja do integracji społeczności sąsiedzkich oraz zwiększania świadomości ekologicznej uczestników" - podało miasto.

Kawiarenki miejscami, które uwalniają kreatywność

"Dzięki przestrzeni, narzędziom i wsparciu motywują do ulepszania i nadawania nowej wartości starym przedmiotom. Uczestnicy kawiarenek naprawczych będą mogli m.in. zrobić ozdoby z metalu pozyskanego z przetopionych puszek czy przerobić stare ubrania" - podało miasto.

Poznański magistrat poinformował, że do 6 października można składać wnioski o dofinansowanie na uruchomienie kawiarenki naprawczej. Na chętnych do stworzenia takiego miejsca czeka merytoryczny oraz finansowy pakiet startowy przygotowany przez Fundację Veolia.

W skład pakietu, poza grantem, szkoleniem i wsparciem merytorycznym wchodzi także zapas kawy. Wyniki naboru ogłoszone zostaną do 20 października. Na świecie ruch kawiarenkowy rozwija się od 2009 roku. Znaleźć je można m.in. w: Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Indiach czy Japonii.