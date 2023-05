Okres od kwietnia do czerwca to najlepszy czas, by spotkać i z bliska przyjrzeć się różnym gatunkom gadów. Właśnie teraz odbywają one sezon godowy, a jednocześnie bardzo dużo czasu poświęcają na wygrzewanie się na słońcu. O ile do jaszczurek większości z nas odczuwa sympatie, to spotkanie z wężami budzi zazwyczaj lęk. Dla wszystkich zainteresowanych tematem, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje wykład otwarty pt. "Wśród zaskrońców, żmij, pytonów i boa — węże w naszym otoczeniu i dlaczego budzą w nas strach"

Obecnie w Polsce najczęściej możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego, który jest najpospolitszym wężem żyjącym w naszym kraju. Łatwo go rozpoznać, ponieważ ma charakterystyczne plamy na głowie, od których pochodzi jego nazwa w języku polskim. W niektórych rejonach nadal dość często można spotkać żmiję zygzakowatą, która jako jedyny gatunek gada żyjący w Polsce jest jadowity.Węże te nigdy same nie atakują, chyba że próbujemy je łapać lub nadepniemy na nie. Są bardzo płochliwe, a w trakcie spotkania zazwyczaj zamierają w bezruchu lub bardzo szybko próbują zejść nam z drogi. Kolejnym bardzo ciekawymi równie niepozornym gatunkiem co poprzedni, bardzo często mylony ze żmiją, jest gniewosz plamisty. Na południu Polski spotkać można z kolei węża eskulapa żyjącego już praktycznie tylko w dolinie Sanu oraz oraz zaskrońca rybołowa na Śląsku Cieszyńskim. Jak należy zachować się, gdy spotkamy podczas spaceru lub w naszym ogródku węża ? Kluczowe, by dać mu zwyczajnie uciec i by go nie niepokoić. Jeżeli interesują Was te fantastyczne zwierzęta, to przyjdźcie na wykład otwarty: Wśród zaskrońców, żmij, pytonów i boa — węże w naszym otoczeniu i dlaczego budzą w nas strach. Wykład odbędzie się w czwartek 25.05.2023 r. o godzinie 15:00, w Poznaniu w Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, sala A.

