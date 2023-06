W tym roku poznaniacy i turyści przyjeżdżający do stolicy Wielkopolski będą mogli wypoczywać na czterech miejskich kąpieliskach. Już jutro (sobota 3 czerwca) startuje sezon kąpielowy w Poznaniu. To oznacza, że na plażach będą obecni ratownicy, sprawujący pieczę nad bezpieczeństwem wypoczywających.

Jezioro Rusałka / Beniamin Piłat / RMF24

Wypoczywać będzie można na czterech plażach przy trzech miejskich jeziorach. Już nie możemy się doczekać - mówią odwiedzający Jezioro Rusałka.

Tu jest cisza, spokój, można odpocząć - mówi jedna z osób wypoczywających na leżaku. Przychodzimy ze znajomymi. Zawsze mamy koc, głośnik, ktoś zabiera grę lub książkę. Lubimy spędzać tu czas - mówią nastolatkowie, którzy po lekcjach przyszli nad jezioro.

Ratownicy przypominają, by wypoczynku nad wodą nie łączyć z alkoholem i brawurą. To jest najgorsze połączenie - wyjaśnia Paweł Pytel, ratownik WOPR z Poznania.

Wysoka temperatura na zewnątrz, wciąż chłodna woda i alkohol to połączenie, które nie przynosi niczego dobrego. Możemy doznać wstrząsu. Czasem ratownik też nie zauważy wszystkiego, dlatego ważne, by mieć oko na sąsiada, dzieci. Jeśli widzimy, że ktoś może być pod wpływem alkoholu, a mimo to wchodzi o wody, zgłośmy to ratownikowi - dodaje Pytel.

Gdzie można kąpać się w Poznaniu?

W tym roku Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały cztery kąpieliska, zlokalizowane nad trzema jeziorami. Kąpieliska znajdują się nad: Rusałką, Jeziorem Strzeszyńskim oraz Jeziorem Kierskim, które jako jedyne w Poznaniu posiada aż dwa kąpieliska: Plaża Smocza - Krzyżowniki oraz Plaża Parkowa w Kiekrzu.

Kąpieliska będą funkcjonowały od g. 10.00 do 18.00. W tym czasie będą strzeżone jednocześnie przez minimum dwóch, a w Kiekrzu trzech ratowników. Podczas obecności ratowników należy zwrócić uwagę na kolor flagi wywieszonej przy kąpielisku. Biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a czerwona informuje o zakazie kąpieli - przypominają pracownicy POSiR.

Kąpieliska nadają się do wypoczynku

By kąpieliska były zdatne do wypoczynku potrzebne są określone badania wody. Dziś poznański sanepid wydał oświadczenie w sprawie miejskich kąpielisk.

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych woda w nadzorowanych kąpieliskach zlokalizowanych nad jeziorami: Rusałką, Strzeszyńskim, Kierskim (w Krzyżownikach i Kiekrzu) jest przydatna do kąpieli - informuje Cyryla Staszewska, rzeczniczka poznańskiego sanepidu.