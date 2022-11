W lasach Nadleśnictwa Góra Śląska zaobserwowano rysia. Spotkanie z tym drapieżnikiem oko w oko należy do rzadkości.

Ryś / Shutterstock

Nadleśnictwo Góra Śląska jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Geograficznie jest położone na Nizinie Wielkopolskiej, choć administracyjnie należy w większości do województwa dolnośląskiego.

Ostatni raz na naszym terenie ryś był obserwowany dwa lata temu. Samiec o imieniu Paco zawitał do Nadleśnictwa Oborniki. Dzięki obroży telemetrycznej mogliśmy obserwować jego wędrówkę - informuje Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Każda odnotowana obecność rysia u nas to bardzo cenna obserwacja, także osobnik, który pojawił się ostatnio na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska to prawdziwy unikat - podkreśliła.

Czy zaobserwowany na terenie naszego nadleśnictwa osobnik tylko migruje przez nasze lasy, czy zatrzyma się u nas na dłużej? Czas pokaże - mówi Barbara Chrystman-Kurzawa rzecznik prasowy Nadleśnictwa Góra Śląska.

Od połowy XX wieku populacja tego gatunku w Polsce i w Europie systematycznie spadała. W 2015 roku populacja rysia w Polsce szacowana była na 40 osobników, dziś jest ich około 200.

Ryś jest w Polsce gatunkiem objętym ochroną ścisłą. Drapieżnik ten wpisany jest także do Czerwonej Księgi Zwierząt, gdzie ma status gatunku bliskiego zagrożenia.

Zobacz film, na którym widać rysia.

Ryś w Nadleśnictwie Góra Śląska Nadleśnictwo Góra Śląska. /