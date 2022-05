Już blisko 50 rowerów przekazano małym i dorosłym ukraińskim uchodźcom w ramach prowadzonej w Poznaniu zbiórki rowerów używanych "Rower Ukraina". Akcja trwa od początku kwietnia. Jeszcze w maju przeprowadzona zostanie kolejna zbiórka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Organizatorem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Twórcy akcji podkreślili, że dorosłym uchodźcom rower umożliwia szybkie przemieszczanie po mieście np. w sprawie pracy, może też przynieść wiele radości przybyłym z Ukrainy dzieciom.

Zbiórki używanych rowerów prowadzone były od początku kwietnia, w wybrane weekendy. Każdy rower został sprawdzony i przygotowany do przekazania nowym właścicielom przez wolontariuszy stowarzyszenia. Zebrano prawe 50 jednośladów.

Trafiają one do osób w każdym wieku - dorosłych dojeżdżających do pracy, uczniów, czy najmłodszych dzieci, które dopiero uczą się jeździć. Drodzy poznaniacy, jesteśmy wam ogromnie wdzięczni za to, że dzięki wam ta inicjatywa może mieć miejsce – poinformowali organizatorzy zbiórki.

Będzie kolejna zbiórka rowerów

Po raz kolejny rowery zbierane będą w Poznaniu 21 maja. Organizatorzy zbiórki "Rower Ukraina" przyjmują także osprzęt: zapięcia rowerowe, dzwonki, oświetlenie, pompki, czy dętki.

Stowarzyszenie uruchomiło adres mailowy ukraina@rowerowypoznan.pl, na który mogą pisać osoby zainteresowane otrzymaniem roweru.