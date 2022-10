W przyszłym roku na ulice miasta wyjedzie 25 autobusów wodorowych. Podpisano umowę na dostawę 15 pojazdów z opcją dokupienia kolejnych 10.

W przyszłym roku na ulice Poznania wyjedzie 25 wodorowych autobusów. MPK Poznań oraz Solaris Bus & Coach podpisali umowę na dostawę 15 nowych, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem. Poznański przewoźnik postanowił też skorzystać z tzw. prawa opcji (w ramach "prawa opcji" zamawiający ma prawo do zwiększenia zamówienia, musi to zostać określone przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia) i kupić kolejnych 10 takich pojazdów.

"Poznańska komunikacja zbiorowa wkracza w erę wodoru"

Cytat Poznańska komunikacja zbiorowa wkracza w erę wodoru. Niebawem do floty MPK Poznań dołączą autobusy elektryczne z wodorowym ogniwem paliwowym, które pełni funkcję "elektrowni" na pokładzie pojazdu. To historyczny moment dla poznańskiego transportu publicznego, który staje się coraz bardziej przyjazny dla środowiska. Jednocześnie jest to kolejny ważny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, do której konsekwentnie dążymy, prowadząc i wspierając działania proekologiczne, a także promując takie postawy wśród mieszkańców naszego miasta - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Z kolei prezes poznańskiego MPK, Krzysztof Dostatni wyjaśnia, że w przyszłym roku 25 procent pojazdów we flocie miejskiego przewoźnika będzie autobusami zeroemisyjnymi.

Zakup przybliża nas również do spełnienia nałożonych norm w zakresie elektromobilności. W 2028 roku zeroemisyjne powinno być 30 procent naszego taboru autobusowego. Obecnie to 18 proc., a po dostawach "wodorowców" będzie to około 25 proc., bo wraz z dostawami bezemisyjnych pojazdów wycofywane z ruchu liniowego są pojazdy spełniające najniższe wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń - tłumaczy Dostatni.

Jak działają autobusy wodorowe?

Te nowoczesne, w pełni wyposażone i ekologiczne pojazdy, będą napędzane energią pochodzącą z wodoru, a komfort jazdy nie zmieni się znacząco.

Każdy z z zamówionych pojazdów napędzany będzie wyłącznie energią pochodzącą z wodoru. Będzie ona przetwarzana na prąd w ogniwie paliwowym - urządzeniu, które funkcjonuje, jak mała elektrownia na pokładzie pojazdu, czerpiąc paliwo ze zbiorników na wodór umieszczonych na dachu. Produktami ubocznymi reakcji są woda i ciepło.

Ponadto, autobusy wodorowe charakteryzują się dużym zasięgiem na jednym tankowaniu i krótkim czasem napełniania zbiorników z wodorem.

W praktyce autobus może pokonać minimum 350 km na pełnych zbiornikach, a proces ich napełniania w zależności od infrastruktury, zajmuje około 10 minut - wyjaśniają urzędnicy.