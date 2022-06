Policja interweniowała wobec posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Funkcjonariusze twierdzą, że parlamentarzysta pijany jechał rowerem. Polityk - zasłaniając się immunitetem - odmówił jednak badania na obecność alkoholu.

Poseł Franciszek Sterczewski / Albert Zawada / PAP

W nocy na jednej z poznańskich ulic policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał zygzakiem na rowerze. Pojazd nie miał żadnego oświetlenia. Funkcjonariusze wyczuli od rowerzysty zapach alkoholu i chcieli przebadać go alkomatem. Wtedy zatrzymany odmówił. Poinformował, że jest posłem i chroni go immunitet. Odmawiał też wykonywania poleceń - np. stania w bezpiecznym miejscu.

Ostatecznie poseł przypiął rower w miejscu, w którym go zatrzymano i dalej poszedł pieszo.

Franciszek Sterczewski na razie nie odpowiedział na naszą prośbę o komentarz ws. nocnego incydentu.

Franciszek Sterczewski - poseł, architekt, aktywista

Franciszek Sterczewski urodził się 17 marca 1988 roku w Poznaniu. Z zawodu jest architektem. W 2019 r. dostał się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Zdobył wtedy 25060 głosów.

"Jestem aktywistą i działaczem społecznym. Inicjatorem poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa" - pisze na swojej stronie internetowej Franciszek Sterczewski. "W latach 2018 - 2019 byłem Koordynatorem ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, odpowiedzialnym za otwieranie targów na miasto" - dodaje.