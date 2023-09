Plaga kradzieży w powiecie wągrowieckim w Wielkopolsce. W ciągu 10 dni doszło do 30 kradzieży. Najmłodszy złodziej miał zaledwie 11 lat. Nad ustaleniem kilku sprawców wciąż pracują tamtejsi policjanci.

/ Shutterstock

Skradzione rzeczy miały wartość od kilku do kilku tysięcy złotych. Większość sprawców została już zatrzymana - przekazują policjanci.

Najmłodszy miał 11 lat! Nad ustaleniem kilku sprawców policjanci wciąż pracują. Kradzież zawsze wiąże się z nieuchronnymi konsekwencjami dla sprawców: w przypadku nieletnich decyzję podejmuje Sąd Rodzinny, dorosłym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Wśród kradzionych przedmiotów dominowały butelki z alkoholem, ale było też obuwie, środki chemiczne i słodycze - te najczęściej zabierały ze sklepów dzieci. Policjanci z Wągrowca złapali m.in. 14-latka i 15-latka, ale najmłodszy sprawca miał 11 lat. Ich dalszym losem zajmie się sąd rodzinny.

25 sierpnia w Gołańczy w markecie 14-latek został schwytany podczas kradzieży żelków i coli, a dwa dni później w markecie w Wągrowcu 15-latek ukradł słoik nutelli i 6 pączków. Najmłodszy 11-latek dokonał kradzieży zabawek Lego wyciągając je z zafoliowanej gazety. Przybyły na miejsce rodzic zapłacił za uszkodzone gazety i odebrał syna.

Policjanci pracują między innymi nad ustaleniem sprawców kradzieży gwoździarki z terenu budowy remizy w Olesznie oraz lampy solarnej ze ścieżki pieszo-rowerowej Buszewo-Lipiny w gminie Gołańcz, czy roweru typu damka skradzionej wczoraj spod sklepu na wągrowieckim rynku - przekazują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Kolejna odnotowana kradzież, to rabunek pieniędzy z mieszkania w centrum Wągrowca. Sprawca wykorzystał chwilową nieobecność właściciela mieszkania, wszedł do środka i z portfela leżącego na stole ukradł pieniądze. Właściciel mieszkania który po chwili wrócił zastał sprawcę na miejscu. Szybko zorientował się w sytuacji, ale złodziej zdołał uciec - wyjaśniają funkcjonariusze. Po chwili 37-letni sprawca został zatrzymany przez patrol rowerowy OPI, a pieniądze wróciły do właściciela.