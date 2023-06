Turecki pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla Orhan Pamuk odebrał dzisiaj tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W lutym decyzję o przyznaniu pisarzowi tytułu senat uczelni przyjął jednogłośnie.

/ Marek Zakrzewski / PAP

Uroczystość wręczenia nobliście dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się o godz. 10 w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego.

To wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla mnie, jestem bardzo szczęśliwy

– dziękował Orhan Pamuk odbierając dyplom honorowy. Dla mnie

wolność słowa i swoboda wypowiadania się są w pewnym sensie czymś, co umożliwia

mi ochronę tego, czym się zajmuję. To ochrona tekstu, ja też bronię swojego

tekstu, stąd opowiadam się za wolnością słowa w sposób niemalże egoistyczny.

Chodzi też o to, żeby zachować ducha humanizmu w tym, co mówimy i co

czynimy – dodał Orhan Pamuk.

W lutym decyzję o przyznaniu pisarzowi tytułu senat uczelni przyjął jednogłośnie. We wniosku o uhonorowanie noblisty wskazano, że twórczość Orhana Pamuka "stanowi dorobek mówiący o wartościach ogólnoludzkich zarówno w strefie treści jak i formie".

Jak dodano, Pamuk angażuje się w sprawy międzynarodowe. Przypomniano, że jako jeden z pierwszych pisarzy wystąpił przeciwko fatwie nałożonej na Salmana Rushdiego. Komentarze Pamuka na temat rzezi mniejszości ormiańskiej w 1915 r. oraz wspomnienie ofiar kurdyjskiego powstania w latach 90-tych XX w. spowodowywały, że pisarz został oskarżony w 2005 r. o obrazę narodu tureckiego.

Orhan Pamuk urodził się 7 czerwca 1952 roku w Stambule. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Stambulskim, pisać zaczął jeszcze na studiach. Jego pierwsza powieść, "Karanlik ve Isik" ("Światło i mrok"), ukazała się w 1974 roku. Potem ukazywały się m.in. "Beyaz kale" ("Biała twierdza", 1985), "Kara kitab" ("Czarna księga", 1990), "Yeni Hayat" ("Nowe życie", 1994), "Benim adim kirmizi" ("Na imię mi czerwień", 1998) i "Śnieg" z 2002 roku.

W 2006 r. został laureatem literackiej Nagrody Nobla.

Pamuk jest głównym gościem trwającej od środy 33. edycji Malta Festival Poznań.