Zwłoki dwóch dziewczynek w wieku 9 i 13 lat oraz nieprzytomną kobietę znaleziono w domu jednorodzinnym w Kobylej Górze (pow. ostrzeszowski) w Wielkopolsce - przekazał mediom bryg. Piotr Mazurkiewicz, komendant PSP w Ostrzeszowie. Służby wezwał ojciec dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do ostrzeszowskich strażaków w czwartek po godz. 12. Ze zgłoszenia wynikało, że mieszkaniec Kobylej Góry po powrocie do domu znalazł ciało jednej z córek i żony.

Po dojeździe na miejsce okazało się, że poszkodowane są trzy osoby, dwie z nagłym zatrzymaniem krążenia - powiedział komendant.

Ratownicy medyczni po przybyciu do domu w Kobylej Górze przystąpili do reanimacji. Po zakończeniu akcji ratowniczej stwierdzono zgon u dwóch dziewczynek w wieku 9 i 13 lat. Ich matce udało się przywrócić czynności życiowe. Kobietę zabrał do szpitala śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

Ze wstępnych ustaleń PAP wynika, że najmłodsza dziewczynka została uduszona, starsza i jej matka miały rany cięte. Obecnie na miejscu trwają czynności wyjaśniające. Na razie służby nie udzielają żadnych dodatkowych informacji.