Trwają przygotowania do wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości na autostradowej obwodnicy Poznania, między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny. Co ważne dla kierowców nie zmieni się maksymalna prędkość, z jaką będą mogli poruszać się tą drogą. Nadal będzie to 120 km/h.