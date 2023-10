Nowa forma wymiany studenckiej zacznie funkcjonować w Poznaniu. Studenci będą mogli uczyć się wybranego przedmiotu na innej poznańskiej uczelni bez konieczności rozpoczynania nowego kierunku studiów. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

12 października 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podpisano porozumienie wszystkich poznańskich, publicznych uczelni ws. projektu PoMost. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Umożliwia on studentom realizację wybranego przedmiotu (z wyjątkiem zajęć WF i z języków obcych) na innej uczelni w Poznaniu.

Z PoMostu mogą skorzystać studenci I i II stopnia studiów, studiów magisterskich, a także cudzoziemcy.

Do tej pory studenci w ramach tego programu można było na innej uczelni odbyć części studiów, np. semestr lub cały roku akademicki. Nowy program - PoMOST- ma umożliwić studentom uczęszczanie na wybrany przedmiot na innej uczelni w Poznaniu.

Jest to możliwość dla studentów naszych uczelni realizowania pojedynczych przedmiotów na jednej z wybranych, innych uczelni publicznych w Poznaniu. Student może złożyć wniosek, że np. podoba mu się przedmiot i jest studentem np. Uniwersytetu Ekonomicznego i znalazł ciekawy dla siebie przedmiot na innej uczelni. Składa wniosek i władze, konkretne osoby, dziekani po obu stronach decydują. Jeżeli tak, realizuje ten przedmiot i musi go zaliczyć - mówił prof. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ideę porozumienia wyjaśniła rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska: To otwiera horyzonty, pokazuje inne metody nauczania, wprowadza studenta w inne środowisko. Od pewnego czasu mamy takie sygnały, że studenci są zainteresowani tym, żeby czasem posłuchać wykładu z zupełnie innej dziedziny, albo mają też bardzo konkretne zapotrzebowania na konkretne kursy, na konkretne informacje, także myślę, że jest to spore wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów. Robimy to ostrożnie ze względu na dysproporcje pomiędzy uczelniami, a skali zainteresowania jeszcze nie znamy.

Nowy program rozpocznie się w semestrze letnim.