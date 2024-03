W Poznaniu znów jeździ Kolejka Parkowa Maltanka. Na trasie pojawił się "ryjek" - 92-letni wagon motorowy.

Maltanka w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Dzisiaj została uruchomiona Kolejka Parkowa Maltanka, dzięki której można dotrzeć ze stacji Maltanka (okolice ronda Śródka) na stację Zwierzyniec (okolice Nowego Zoo).

W niedzielę na szlak wyjechał "ryjek", czyli wagon MBxc1-41 z 1932 roku - to najstarszy zachowany w Polsce czynny wagon z napędem spalinowym. Pociągnie "kowbojkę", jak nazywany jest wagon nr Bxhi 00300014 254-1, prawdopodobnie z 1912 roku. Oba wagony są ogrzewane, więc w przypadku złej pogody nie będzie w nich zimno - przekazuje MPK Poznań.

Kolejka Parkowa Maltanka kursuje co 60 minut między godziną 10:00 a 17:00. W pełnych godzinach odjazd będzie ze stacji Maltanka, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec. Ostatni przejazd ze Zwierzyńca będzie o godzinie 17:30, co ma bezpośredni związek z godzinami otwarcia Nowego Zoo, które w marcu jest czynne do godziny 17:00, natomiast kasy zamykają się o 16:00.

Bilety na przejazd kolejką dostępne są na początkowej i końcowej stacji (Maltanka i Zwierzyniec), i obowiązują na przejazd w jedną stronę.

Turystyczna kolejka wąskotorowa nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu funkcjonuje już od 1972 roku. Trasa Maltanki prowadzi od ronda Śródka do Nowego Zoo, a jej długość to niecałe 4 km. W Polsce dostępne są trzy kolejki parkowe, z czego dwie jeżdżą po torze o prześwicie 600 mm. Jedną z nich jest poznańska Maltanka. Wyróżnia ją również wyposażenie w semafory świetlne i zwrotnice sterowane automatycznie.

Opracowanie: Adrian Zieliński