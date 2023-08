Temperatura w Poznaniu wyniosła już ponad 33 st. C., a miejscami w regionie może być nawet 35 st. C. Pod poznańskimi Termami Maltańskimi ustawiła się gigantyczna kolejka, a magistrat przypomina, że kąpiel w miejskich fontannach jest zakazana.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W upalne dni niektórzy poznaniacy szukają ochłody w miejskich fontannach. Może to mieć jednak swoje konsekwencje w postaci chorób lub mandatu. Znacznie lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana - poinformował poznański magistrat.

Urząd Miasta Poznania w opublikowanym komunikacie wskazał, że przy miejskich fontannach "można miło spędzić czas, ale pod żadnym pozorem nie można się w nich kąpać".

Woda w nich nie jest badana i nie podlega okresowej kontroli pod względem zanieczyszczeń biologicznych i przydatności do kąpieli. Każdy, kto do nich wchodzi, robi to na własną odpowiedzialność - podano.

Magistrat zaznaczył, że poza mandatem w wysokości nawet do 500 zł, konsekwencjami kąpieli w fontannach mogą być także choroby skóry czy przewodu pokarmowego. Do tego trzeba także dodać możliwe urazy przy ewentualnym upadku - napisano.

Gdzie szukać wytchnienia?

Magistrat przypomniał, że mieszkańcy ochłody w trakcie upałów mogą szukać nad kąpieliskami nad jeziorami Rusałka, Strzeszyńskim oraz Kierskim. Kąpieliska funkcjonują w godz. 10.00-18.00. W tym czasie są strzeżone przez ratowników.

Popularnością cieszą się też letnie pływalnie POSiR - na Chwiałce i Kasprowicza. Na obu poznaniacy mają do dyspozycji 50-metrowe baseny sportowe, niecki rekreacyjne ze zjeżdżalnią oraz brodziki z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych - podał magistrat.

Na terenie miasta Aquanet ustawił także kilkanaście mgławic chłodzących. Można je znaleźć m.in. przy Starym Browarze, na ul. Półwiejskiej (przy Starym Marychu), Dworcu Zachodnim czy w parku Wilsona.

We wtorek po południu temperatura w Poznaniu wyniosła już ponad 33 st. C., a miejscami w regionie może być nawet 35 st. C.

W mediach społecznościowych i na stronach lokalnych mediów opublikowano we wtorek zdjęcia gigantycznej kolejki do popularnego parku wodnego w Poznaniu - Term Maltańskich.