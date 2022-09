W miejscowości Młyńsko na trasie krajowej nr 53 między Szczytnem, a Rozogami autobus szkolny zderzył się z osobową toyotą. Kierowca toyoty jest transportowany do szpitala. W autobusie nie było dzieci - kierowca dopiero po nie jechał.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zderzenia autobusu szkolnego z samochodem osobowym doszło tuz po godz. 7 rano w miejscowości Młyńsko na trasie krajowej nr 53. Droga jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać ok. 2 godzin, na miejscu pracują policjanci.



Oficer prasowa policji w Szczytnie Agata Stefaniak powiedziała, że ze wstępnych ustaleń wynika, że toyota zjechała nagle na pas ruchu autobusu. Oba pojazdy zderzyły się. Kierowca auta osobowego jest właśnie transportowany do szpitala - powiedziała policjantka.



Na szczęście autobus szkolny nie miał pasażerów - kierowca jechał sam, by zabrać dzieci z okolicznych wsi do szkoły. Kierowcy autobusu nic się nie stało.