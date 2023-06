Stolica Warmii i Mazur może poszczycić się sporą kolekcją meteorytów. W naszym mieście są też wyjątkowe fragmenty księżycowych skał. Kolekcja właśnie się powiększyła.

/ Urząd Miasta Olsztyna/olsztyn.eu / Materiały prasowe

Jedyne w Polsce okruchy skał księżycowych przywiezione na Ziemię przez załogę misji Apollo 11, pierwszej w historii ludzkości załogowej wyprawy na Księżyc - to najcenniejsze z kosmicznych cząstek, jakie można oglądać w Olsztynie. Już od piątku (30 czerwca) w obserwatorium astronomicznym będzie można podziwiać następne fragmenty Srebrnego Globu.

Meteoryt księżycowy El Hareicha 001 to spory fragment Księżyca, który spadł na Ziemię w zachodniej Afryce, przy granicy Mali z Mauretanią - mówi Agnieszka Zbanyszek z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Znaleziony w zeszłym roku, teraz trafił do olsztyńskiego obserwatorium. Pierwsza prezentacja odbędzie się w najbliższy piątek (30 czerwca), tuż przed pokazami nieba o 22:30 i 23:30. Potem, jeśli tylko pozwoli na to pogoda, będzie okazja oglądać przez teleskopy poszarpaną powierzchnię Księżyca.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego najlepiej zarezerwować możliwość wejścia telefonicznie pod numerem: 89 650 04 40. Pokazy teleskopowe nocnego nieba odbywają się jedynie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Decyzję o tym, czy odbędzie się pokaz, podejmuje dyżurny astronom na pięć minut przed wyznaczoną godziną.

Również w piątek będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Planetoid. W Planetarium przy al. Piłsudskiego odbędzie się specjalna projekcja na żywo "Strzeżcie się końca czerwca", a w hallu instytucji wystawa meteorytów z Westy. Projekcję zaplanowano na piątek o godz. 12:00 i 15:00 oraz w sobotę i niedzielę (1-2 lipca) o godz. 15:00.