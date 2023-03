Elbląski Klub Morsów zrzeszający amatorów kąpieli zimą świętuje jubileusz 40 lat istnienia. W niedzielę młodzi, starsi i najstarsi członkowie stowarzyszenia będą kąpać się w morzu w Kątach Rybackich.

Jak przekazał Urząd Miasta w Elblągu, elbląskie stowarzyszenie należy do najstarszych w Polsce organizacji promujących zimowe kąpiele. Elbląski Klub Morsów obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w ten weekend.



Jak przekonują morsy, regularne zimowe kąpiele korzystnie wpływają na ciało i ducha, zgodnie z przysłowiem "zimna woda, zdrowia doda". Elbląski Klub Morsów od 40 lat promuje tę formę aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga.



Prezes Stowarzyszenia Eugeniusz Brodziuk powiedział PAP, że organizacja liczy 75 osób w różnym wieku. Najstarszy mors ma 83 lata, a najmłodszym jest 6-latek, który kąpie się z rodzicami. Podkreślił, że amatorzy zimowych kąpieli z Elbląga cenią sobie bliskość Bałtyku, ponieważ regularnie zanurzają się w morzu w Stegnie. Takie wypady z pluskaniem się w wodzie morskiej odbywają się od października do marca. Zimowy sezon kąpielowy kończy się wraz z nadejściem wiosny. Ostatniej zimowej kąpieli towarzyszy topienie marzanny.



Obchody jubileuszu 40-lecia potrwają dwa dni. W sobotę odbędzie się okolicznościowe spotkanie w hali lodowiska Helena przy ul. Karowej. Dzień później, w niedzielę elbląskie morsy wybiorą się do Kątów Rybackich, gdzie punktualnie w południe rozpocznie się wspólna kąpiel w morzu. Po niej zaplanowano wspólny posiłek, zabawę przy muzyce i loterię z nagrodami.



Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Od czterech dekad Klub z powodzeniem aktywizuje elblążan, zachęcając ich do uprawiania morsowania. To dyscyplina, która wymaga niezwykłego hartu ducha i taką właśnie cechę posiadają członkowie Elbląskiego Klubu Morsów - napisał do organizatorów prezydent Wróblewski, życząc satysfakcji z dalszego morsowania.