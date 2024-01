Dzisiaj przed uczniami z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ostatni dzień nauki przed feriami. Później czeka ich zimowe szaleństwo na nartach czy sankach. Na Warmii i Mazurach funkcjonują obecnie cztery stoki narciarskie. Wszędzie panują dobre warunki.

/ Kurza Góra Ski & Bike Park / Facebook

W woj. warmińsko-mazurskim uruchomiono cztery stoki zjazdowe - w Kurzętniku, Mrągowie, Okrągłem i Gołdapi. Wszystkie są sztucznie naśnieżane, ratrakowane i działają na nich wyciągi.

Na Mazurach najwyższą górą, na której działają wyciągi narciarskie, jest Piękna Góra na przedmieściach Gołdapi. Długość trasy zjazdowej ma tu 650 metrów (dla początkujących jest też trasa 200-metrowa). W Mrągowie długość zjazdu ma - w zależności od trasy - 350-400 metrów. Podobnej długości trasa zjazdowa znajduje się we wsi Okrągłe w gminie Wydminy. W Kurzętniku (na granicy z woj. kujawsko-pomorskim) są 3 trasy zjazdowe o łącznej długości 2,5 km.

Wszystkie nasze trasy są otwarte, warunki są idealne. Pokrywa śnieżna ma do 90 centymetrów, trasy każdej nocy są naśnieżane i ratrakowane. Dla początkujących mamy polanę pingwina. Co ważne, nasze stoki są oświetlone, więc można z białego szaleństwa korzystać do późnych godzin wieczornych - mówi Kamila Szpinak z Kurzej Góry.

W ostatnich dwóch latach zima nie pozwalała właścicielom stoków na długie działanie. W najbliższych dniach temperatura w dzień może delikatnie przekraczać zero, ale już w nocy temperatura będzie poniżej zera - jest więc szansa, że w czasie ferii w Warmińsko-Mazurskiem będzie można cieszyć się z jazdy na stokach narciarskich.