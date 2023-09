Funkcjonariusze Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali Rosjanina, który usiłował przekroczyć tzw. zieloną granicę. 20-latek tłumaczył, że do Rosji wybrał się po nowy dowód i w odwiedziny do babci.

Młody mężczyzna próbował przejść przez zieloną granicę / Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Mężczyzna od 10 lat mieszkał w Niemczech. Z Hamburga wyruszył busem do Królewca. Jak mówił pogranicznikom w trakcie podroży zorientował się, że nie zabrał niemieckiej karty pobytu.

20-latek myślał, że bez tego dokumentu nie zostanie odprawiony do Rosji. Uznał, że nie opłaca mu się wracać do Niemiec po kartę. Zatrzymał się w pensjonacie, przemyślał i znalazł rozwiązanie. Ruszył do Rosji przez zieloną granicę - relacjonuje rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.

Z ośrodka wypoczynkowego do linii granicy państwa mężczyzna pokonał pieszo ok. 26 km. Kiedy 20-latek zauważył patrol SG, schował się w pobliskim lesie. Po chwili został zatrzymany.

Za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom dostał 500 zł mandatu. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna udał się na drogowe przejście graniczne w Grzechotkach i opuścił Polskę.