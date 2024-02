W związku z robotami drogowymi od godz. 9 w czwartek do piątku rano czasowo zawieszone zostaje kursowanie linii tramwajowych nr 1 i 2 - podał urząd miasta Olsztyna. Uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kursowanie linii tramwajowej nr 1 (jeżdżącej między ul. Kanta a Wysoką Bramą) i nr 2 (łączącej ul. Kanta z Dworcem Głównym) zostanie zawieszone od ok. godz. 9 w czwartek do ok. godz. 5 w piątek.

Ma to związek z robotami drogowymi prowadzonymi na skrzyżowaniu ul. Witosa i Janowicza, gdzie konieczne jest przeprowadzenie prac przy naprawie nawierzchni. W tym czasie planowane jest również zamknięcie wjazdu z ul. Witosa w ul. Janowicza.



"Po trasie linii tramwajowych oraz w zbliżonych godzinach będą kursować zastępcze linie autobusowe Z-1 i Z-2" - przekazał w komunikacie olsztyński magistrat, przepraszając za utrudnienia.





Ponadto od 1 lutego skorygowany zostaje rozkład jazdy linii autobusowej nr 107 na odcinku Dajtki – Łupstych – Dajtki.