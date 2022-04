Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wyposażył swoją bibliotekę w system chmurowy Alma. Jego zalety to m.in. multiwyszukiwarka integrująca zbiory tradycyjne i elektroniczne, obsługa smartfonów i tabletów.

/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / Facebook

Biblioteka Uniwersytecka UWM oficjalnie uruchomiła supernowoczesny system chmurowy Alma do zarządzania zbiorami. Alma pracuje już w ponad 2400 instytucjach w 30 krajach. Korzystają z niego m.in. najbardziej renomowane ośrodki akademickie na świecie, takie jak Cambridge, Harvard, a wkrótce dołączy też Oxford. W Polsce posługują się nim m.in. biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMK w Toruniu, KUL w Lublinie. Teraz do tego grona weszła Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Podnosimy poziom funkcjonowania biblioteki dzięki najnowocześniejszemu systemowi, który jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla wszystkich korzystających z biblioteki. Dla Uniwersytetu będą także korzyści wymierne, w postaci oszczędności związanych z inwestycjami w infrastrukturę informatyczną, która jest bardzo droga i wymaga stałej modernizacji. Niezmiernie istotne jest, że ten system będzie powiązany z innym, który niebawem uruchomimy. Systemem związanym z otwartym dostępem do informacji i badań, oraz do gromadzenia danych naukowych i dydaktycznych - podkreślał prof. Jerzy Przyborowski.

Alma oferuje najnowocześniejsze rozwiązania typu cloud computing i umożliwia zintegrowane zarządzanie zasobami tradycyjnymi i elektronicznymi. Dotychczasowy system Aleph pozwalał na pracę tylko z zasobami tradycyjnymi.

Nowy system jest przygotowany do pracy z serwerów chmurowych, dzięki czemu biblioteka może zrezygnować z kosztów drogiego zaplecza serwerowego. Cała obsługa odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, a bibliotekarze mogą obsługiwać użytkowników np. ze smartfona czy tabletu. Mogą również pracować zdalnie, logując się na swoje stanowisko pracy. System ma rozbudowany interfejs, pozwalający się łatwo komunikować z innymi systemami, np. z USOS. Czyli logując się do USOS, jednocześnie można zalogować się do systemu bibliotecznego.

Alma, podobnie jak inne aplikacje mobilne, aktualizuje się raz w miesiącu, dzięki czemu biblioteka ma cały czas dostęp do najnowszej wersji.

Bez systemów nowej generacji, takich jak Alma, nie ma mowy o tworzeniu nowoczesnych baz wiedzy na uczelniach, czy dobrego dostępu do powiększających się elektronicznych zasobów. Alma zapewnia dostęp do repozytoriów, do wyników badań naukowych, a to jest bardzo ważne dla naukowców i wpływa na renomę uczelni na arenie międzynarodowej - podkreślała dr inż. Scholastyka Baran, dyrektorka biblioteki.

Z systemem Alma współdziała multiwyszukiwarka Primo VE, umożliwiająca przeszukiwanie nie tylko zasobów biblioteki, ale także tych, do których biblioteka wykupiła dostęp. Użytkownik dostanie informację do skrzynki na swoim koncie bibliotecznym o każdym ruchu poszukiwanej książki. Wdrożenie nowego systemu trwało kilka miesięcy. Umowę o dostarczeniu systemu władze uczelni podpisały w październiku ub.r. Natomiast transfer danych do systemu zakończył się 28 marca.