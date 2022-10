Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 36-latkowi, który odpowie za oszustwo i fałszowanie dokumentów. Sprawa wyszła na jaw, kiedy córka pokrzywdzonego zorientowała się, że na konto placówki medycznej, w której przebywa jej ojciec, nie wpływa należna mu renta.

36-latek i poszkodowany senior przebywali razem w jednej z placówek medycznych w Starogardzie Gdańskim. Młodszy mężczyzna postanowił wykorzystać nieuwagę starszego znajomego i fałszując dokumenty przejąć jego rentę.

Córka pokrzywdzonego zgłosiła się do ubezpieczyciela, od którego otrzymała informację, że w ostatnim czasie doszło do zamiany numeru rachunku bankowego odbioru świadczenia. W trakcie czynności okazało się, że to kolega pokrzywdzonego - pacjent tego samego ośrodka podrobił jego podpis i przez Internet złożył wniosek o wypłatę świadczenia, podając swój numer konta bankowego - poinformowała olstzyńska policja.

Przestępczy proceder trwał od października 2021 roku do lutego 2022 roku. Pokrzywdzony stracił prawie 5500 złotych.

Na podstawie zgromadzonych dowodów 36-latek usłyszał zarzut oszustwa i podrobienia dokumentów. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.