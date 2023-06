Po długiej podróży z Luandy do szpitala dziecięcego w Olsztynie dotarła 15-letnia Cristina. Nastolatka z Angoli w Afryce przejdzie operację żuchwy, na której znajduje się ogromny guz zagrażający jej życiu. Zabieg jest możliwy m.in. dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji Dzieci Afryki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

15-letnia Cristina z Angoli trafiła do olsztyńskiego szpitala w nocy z czwartku na piątek. Jest na razie onieśmielona i potrzebuję chwilę na zaaklimatyzowanie się. W następnych dniach przejdzie szczegółowe badania, a lekarze będą planowali operację. Nastolatce towarzyszy jej brat.

Choroba, z jaką się zmaga się Cristina, rozpoczęła się w 2020 roku. Po upadku Cristina uskarżała się na ból dolnej szczęki. Ubodzy rodzice zapewnili jej leczenie "tradycyjne" - pomoc szamana. Ból stawał się jednak coraz większy.

Pomóżmy ciężko chorej dziewczynce z Angoli - z takim apelem kilka tygodni temu zwracała się Fundacja Dzieci Afryki, która zorganizowała pomoc dla 14-letniej Cristiny. U nastolatki zdiagnozowano ropień żuchwy, który po upływie dwóch lat rozrósł się do ogromnych rozmiarów.

Zaopiekowały się nią meksykańskie misjonarki ze Zgromadzenia Córek Świętej Maryi z Gudelupe. To one zapewniły Cristinie wizyty w kolejnych szpitalach, tam jednak udzielano dziewczynce jedynie pomocy doraźnej. Pomóc może jej tylko skomplikowana operacja, która jest niemożliwa do wykonania w Angoli.

Nasze działania były natychmiastowe. Po zapoznaniu się z historią choroby chirurdzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie bez wahania zdecydowali się przeprowadzić operację twarzoczaszki Cristiny, zrzekając się swojego honorarium - mówi Maria Wiśniewska, pielęgniarka z Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, dzięki której Cristina trafiła pod opiekę olsztyńskich lekarzy.

Wykonania operacji bez wynagrodzenia podjął się ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie dr Krzysztof Dowgierd.