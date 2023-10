Teatr Lalek powstaje w Zielonej Górze. Będzie to pierwsze takie miejsce w Lubuskiem od kilkudziesięciu lat! Bramy nowego teatru zostaną otwarte w sobotę w samo południe, a najmłodszych widzów powita premierowy spektakl "Don Kichot".

/ Beniamin Piłat / RMF24

Już w sobotę o g. 12.00 w Zielonej Górze działalność rozpocznie długo wyczekiwany Teatr Lalek. Ma on przygotowywać najmłodszych widzów do obcowania ze sztuką.

Premierowym spektaklem będzie "Don Kichot" - mówi dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Robert Czechowski. Będzie w klasyczny sposób odwoływał się do jednej z najpiękniejszych konwencji teatru lalek, czyli marionetek. Każda kolejna sztuka będzie odwoływała się do innej konwencji, tak by pokazać młodemu widzowi wszystkie osiem konwencji teatru lalek - dodaje Czechowski.

Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze wyjaśnia, że teatr lalek to "najniewinniejsza i najpiękniejsza sztuka w teatrze, która nie tyka się polityki i nie jest w żaden sposób upolityczniona".

Teatr współpracuje z lokalnymi szkołami, których uczniowie zasiądą na widowni. Nauczyciele w rozmowach z dyrekcją wskazali, na jakie problemy teatr powinien zwrócić uwagę podczas spektakli dla dzieci i jakie sztuki warto wystawić.

Jak wyjaśnia Czechowski, teatr lalek ma pomóc w kształtowaniu młodego widza, który rozpoczyna swoje obcowanie ze sztuką. Zaczynamy od teatru lalek, ale będziemy też wyjaśniać, co wolno, a czego nie w miejscach kultury, dlaczego to jest ważne i tak chcemy stwarzać widza z czasem gotowego na dorosły teatr - tłumaczy Czechowski.