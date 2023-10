Jedna osoba została ranna w wybuchu butli z gazem, do której w czwartek wieczorem doszło w miejscowości Lubska w powiecie namysłowskim na Opolszczyźnie.

Jak przekazał RMF FM rzecznik straży pożarnej w Namysłowie mł. asp. Tomasz Przysiężny, butla eksplodowała w przybudówce domu jednorodzinnego.

W wyniku wybuchu doszło do pożaru. Poszkodowany został ok. 60-letni mężczyzna, który trafił do szpitala.

Pożar udało się ugasić. W akcji uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej.