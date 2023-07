Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce. Oferuje studia na kierunkach z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, żywnościowych, rolniczych i inżynieryjno - technicznych. Jest w krajowej czołówce w naukach o żywności, weterynarii, architekturze krajobrazu oraz geodezji i kartografii.

Po raz kolejny znalazł się także w międzynarodowym rankingu THE Impact Rankings, oceniającym szkoły wyższe pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce w celach: Zero Głodu, Życie na Lądzie, Zrównoważone Miasta i Społeczności oraz Wzrost Gospodarczy i Godna Praca. Kierunki Weterynaria oraz Technologia żywności i żywienie człowieka uzyskał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii “Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu", przyznawany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kształcimy na 5 wydziałach i 26 kierunkach. Od października ruszy nowy (już szósty na UPWr) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Stworzy to przestrzeń do jeszcze większego podkreślenia roli tych kierunków - a oba pną się w górę w rankingach - w najnowszym rankingu Perspektywy 2023 architektura krajobrazu uplasowała się na 3 miejscu w kraju, a gospodarka przestrzenna jest najlepsza w regionie!

Kierunki, które znajdziecie na UPWr to:

agroinżynieria,

architektura krajobrazu,

Bioeconomy,

bioinformatyka,

biologia,

biologia człowieka,

biotechnologia,

budownictwo,

ekonomia,

geodezja i kartografia,

gospodarka przestrzenna,

inżynieria bezpieczeństwa,

inżynieria i gospodarka wodna,

inżynieria środowiska,

ochrona środowiska,

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,

ogrodnictwo,

rolnictwo,

technologia i organizacja gastronomii,

technologia żywności i żywienie człowieka,

weterynaria,

Veterinary Medicine,

zarządzanie i inżynieria produkcji,

zarządzanie jakością i analiza żywności,

zootechnika,

żywienie człowieka i dietetyka.

Na kierunkach prowadzonych w języku angielskim otrzymasz nie tylko niezbędne wykształcenie, ale także podszlifujesz język i będziesz miał możliwość zdobycia doświadczenia oraz uzyskania pracy w ośrodkach i firmach międzynarodowych. Jeśli wybierzesz Bioeconomy otrzymasz dyplomy dwóch uczelni jednocześnie, ponieważ jest to kierunek, który prowadzimy wspólnie z Politechniką Wrocławską. Jest on odpowiedzią na bieżące problemy klimatyczne, związane z eksploatacją środowiska pod gospodarkę. Kolejną propozycją anglojęzyczną jest kierunek Veterinary Medicine, certyfikowany przez European Association of Faculties of Veterinary Medicine (EAEVE), co potwierdza najwyższą jakoś nauczania na kierunku. Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia mamy także bardzo ciekawą propozycję: Food Technology - to trwające 3 semestry studia prowadzone wspólnie z Miguel Hernández University of Elche (UMH) dają Ci możliwość przeżycia fascynującej przygody w Hiszpanii i również zdobycia dyplomów dwóch uczelni.

Bogata oferta edukacyjna oraz studia w języku angielskim, cenieni specjaliści wielu dziedzin wraz z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym - to wszystko stawia Uniwersytet Przyrodniczy w czołówce wrocławskich szkół wyższych i sprawia, że absolwenci tej uczelni są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

Dlaczego warto wybrać UPWr? Warto, ponieważ UPWr to:

THE Impact Rankings 2023: cel 2. "Zero głodu" - 1 miejsce w kraju i pozycja 86 na świecie; cel 8. "Wzrost gospodarczy i godna praca" - 1 miejsce w kraju i pozycja w przedziale 101-200 na świecie; cel 11. "Zrównoważone miasta i regiony" - 1 miejsce w kraju i pozycja w przedziale 101-200 na świecie; cel 15. "Życie na lądzie" - 1 miejsce w kraju i pozycja w przedziale 201-300 na świecie;

logo Human Resources Excellence in Research - znak jakości w zakresie standardów prowadzenia badań naukowych i zatrudniania naukowców,

143. miejsce w obszarze Food Science and Technology (1 miejsce w kraju) oraz 228. miejsce w naukach weterynaryjnych w rankingu szanghajskim w roku 2022,

1. miejsce w rankingu "Perspektyw" wśród uczelni rolniczych,

kierunki o żywności i żywieniu oraz weterynaria na drugich pozycjach w swoich kategoriach według rankingu "Perspektyw" 2023,

kierunki geodezja i kartografia, architektura krajobrazu umieszczone w pierwszej trójce najlepszych kierunków w Polsce w swoich kategoriach według rankingu "Perspektyw" 2023,

pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Doskonały kierunek - dla kierunku weterynaria oraz technologia żywności i żywienie człowieka,

decyzją Komisji Europejskiej międzynarodowe konsorcjum EU GREEN, do którego należy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego,

kadra dydaktyczna - czyli eksperci cenieni w środowisku naukowym i wśród przedsiębiorców,

łatwość w znalezieniu dobrej pracy po studiach,

współpraca uczelni ze szkołami wyższymi z całego świata,

szansa na wymiany studenckie, praktyki i staże,

rozwój Twoich pasji - UPWr wspiera działalność organizacji studenckich, studenckich kół naukowych oraz grup twórczych,

kampus, który tętni życiem - w murach uczelni poznasz wiele ciekawych osób i zasmakujesz studenckiego życia we Wrocławiu.





Czy wiesz, że...?

Akcja o kryptonimie "orzeszek"

Na wrocławskiej weterynarii sukcesem zakończyła się akcja, którą lekarze z przymrużeniem oka nazwali ORZESZEK. Uratowana została szynszyla, która jeszcze przed świętami połknęła... pół orzeszka. Ale nie od początku było to takie oczywiste. Gryzonie takie jak szynszyle, koszatniczki i świnki morskie nigdy nie połykają całych kęsów, każdy pokarm przed połknięciem przerabiają zębami na miazgę. Połykają tylko bardzo rozdrobnioną papkę i mają to głęboko zakodowane, bo każdy inny wariant grozi im śmiercią - tłumaczy dr Piasecki - Tylko przy chorobach zębów, kiedy nie mogą gryźć, dochodzi do takich sytuacji jak tutaj - połknięcie nawet połowy orzeszka to dla tak małego zwierzęcia ogromne niebezpieczeństwo śmierci.

Rosnący szczyt?

Przeprowadzone przez pracowników Instytutu Geodezji i Geoinformatyki UPWr, najnowsze pomiary geodezyjne Szczelińca Wielkiego wskazują, że wysokość szczytu podawana w podręcznikach i atlasach - 919 m n.p.m. - jest błędna i zaniżona aż o 3 metry!Z czego wynika różnica pomiędzy poziomem Morza Bałtyckiego i Północnego? W Polsce obowiązują obecnie dwa układy wysokościowe: pierwszy - odniesiony do mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga, który mierzy średnią wysokość poziomu Morza Bałtyckiego oraz drugi - odniesiony do mareografu w Amsterdamie, który mierzy średnią wysokość poziomu Morza Północnego. Ten drugi jest nowszy i opiera się na pomiarach satelitarnych GNSS oraz wykorzystaniu pomiarów naziemnych - głównie niwelacji precyzyjnej. Różnica pomiędzy jednym i drugim układem wysokościowym waha się od 13 do 20 cm w zależności od regionu Polski. Na Szczelińcu Wielkim różnica ta wynosi 17 cm, stąd różne wysokości Szczelińca w zależności od przyjętego układu odniesienia.

Drożdże nie tylko w drożdżówce

Drożdżówka z owocami, pączek z różą, racuchy z jabłkami czy po prostu ciasto drożdżowe z kruszonką - to podstawowy zestaw śniadaniowy wielu łasuchów. Ale drożdże tak świetnie znane z kuchni i lekcji biologii nie zawsze żywią się cukrem i ciepłym mlekiem. Są też takie, które potrafią jako pożywienie wykorzystywać... ropę naftową i plastik! W świecie, w którym coraz głośniej mówi się o gigantycznym zanieczyszczeniu oceanów plastikiem właśnie (a więc i zatruciu ryb, które potem trafiają na talerze) drożdże mogą okazać się prawdziwym supermanem i pomóc ludziom w walce z coraz większą ilością odpadów. Jak to zrobić, wiedzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

