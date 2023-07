Jak informują lokalne media, w środę kilka ulic w Jadownikach w gminie Brzesko zamieniło się w rzeki. Strażacy musieli interweniować usuwając skutki gwałtownych ulew.

O lokalnych podtopieniach informują w mediach społecznościowych także mieszkańcy województwa lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Trudna sytuacja jest w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

Strażacy mają ręce pełne roboty. Jak podał dyżurny KW PSP w Lublinie, zdecydowana większość interwencji dotyczyła lokalnych podtopień (36) i wypompowywania wody m.in. z zalanych piwnic, klatek schodowych, posesji i dróg. Większość zgłoszeń - dodał - pochodziła z powiatów: biłgorajskiego (26), chełmskiego (6) i zamojskiego (4). Dyżurny poinformował, że strażacy usunęli także powalone drzewo, które blokowało drogę w powiecie zamojskim.

W województwie lubelskim obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego i pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Opady deszczu od 30 mm do 45 mm spodziewane są na północy regionu, natomiast w centrum i na północy miejscami spadnie od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm.

Jak przekazał IMGW, w całym regionie opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Może także spaść grad. Alerty obowiązują do godz. 9 w czwartek.