Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie bielskim - 60, gliwickim - 23, mikołowskim - 16 i cieszyńskim - 10.

Na Opolszczyźnie do godz. 21 odnotowano 210 interwencji strażackich.

Jak wynika z komunikatów publikowanych we wtorek przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), tego dnia i do godz. 2 w środę prognozowano burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu 20-30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70-80 km/h, miejscami do 100 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

We wtorek w centralnej części regionu obowiązywały też ostrzeżenia o drugim stopniu zagrożenia upałami.