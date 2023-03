Policja zatrzymała obywatela Gruzji, który próbował wtargnąć do komendy w Żarach w Lubuskiem. Mężczyzna wdał się w bójkę z jednym z policjantów.

42-letni Gruzin chciał dostać się do pomieszczeń znajdujących się za zabezpieczonymi drzwiami. W tym czasie do komendy wszedł policjant, który chciał dowiedzieć się o co chodzi.

Gruzin miał przy sobie śrubokręt, którym spróbował zaatakować funkcjonariusza.

Między mężczyznami doszło do szarpaniny.

Według naszych nieoficjalnych informacji, Gruzin miał uderzać policjanta w twarz. Następnie uszkodził zabezpieczenia i dostał się do budynku komendy, gdzie został w końcu zatrzymany.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Nie wiedzą, jakie były intencje 42-letniego Gruzina.