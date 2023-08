W Polsce powstanie 46 nowych stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze mają zacząć działać pod koniec tego roku, ostatnie - najpóźniej w 2026 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stacji ładowania działają w Polsce setki, liczę, że w przyszłym roku może być ich ponad tysiąc. Chcemy, żeby samochody można było ładować coraz szybciej, by można było wysiąść, zjeść, załatwić swoje sprawy i wsiąść do naładowanego samochodu. To może się udać w ciągu dwudziestu kilku minut, czy nawet kilkunastu minut. To zależy od tego, czy auto musimy ładować do pełna - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Artur Michalski.

Niebawem mają zapadać decyzje, w których lokalizacjach nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych powstaną najszybciej. W piętnastu miejscach powstaną tzw. szybkie stacje ładowania aut elektrycznych.

Oto lista 15 lokalizacji, gdzie powstaną nowe, szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych (źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

Dolnośląskie - Bolków, Sady Dolne 10b,

Dolnośląskie - powiat bolesławiecki, Gromadka Różyniec, Różyniec 83b,

Lubuskie - Słubice, Osiedle Przemysłowe 12,

Łódzkie - Rawa Mazowiecka, Podlas 19a,

Łódzkie - Radomsko, ul. Łódzka 2a,

Łódzkie - Stryków, Orzechówek 10b,

Małopolskie - Kraków, ul. Wrobela 35,

Małopolskie - Szaflary, ul. Zakopiańska 2k,

Podlaskie - Suwałki, ul. Bakałarzewska 90,

Podlaskie - Suwałki, Poddubówek, Poddubówek 17E,

Śląskie - powiat wodzisławski, Gorzyczki, ul. Raciborska 10,

Śląskie - powiat oświęcimski, Zator, ul. Władysława Grabskiego 18,

Warmińsko-mazurskie - Nidzica, ul. Działdowska 14a,

Zachodniopomorskie - Myślibórz, ul. Królewiecka 1.

Zachodniopomorskie - Szczecin, ul. Rymarska 127.

Oto z kolei lista 31 lokalizacji stacji ładowania wyposażonych w dwa złącza (czyli kable z wtyczką) do ładowania prądem stałym: