​Łąka w środku Lublina, w zupełnej ciszy i bez spalin? Takie atrakcje zapewnia Centrum Spotkania Kultur. Po rewitalizacji otwarto taras, na którym przygotowano podesty i leżaki do relaksu wśród roślin.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Po kilkumiesięcznej przerwie taras na piątym piętrze Centrum Spotkania Kultur znów jest dostępny dla zwiedzających. Łąkę zrewitalizowano, zmodernizowano system nawadniania i co najważniejsze, rozbudowano podesty, dzięki czemu jest więcej miejsca do spacerowania i do odpoczywania.

Taras ma powierzchnię ponad 800 m 2. To najwyżej w Lublinie usytułowana strefa relaksu, odpoczynku i spotkań.

W samym środku miasta wystarczy wyjechać na dach, żeby całkowicie odciąć się od miejskiej rzeczywistości.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Z tarasu rozpościera się widok na cały Lublin. Jest zupełnie cicho, jakby tuż obok nie znajdowało się kilka ruchliwych ulic, w tym Aleje Racławickie, przez które przejeżdża najwięcej linii autobusowych w mieście.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Prace związane z utworzeniem strefy na piątym piętrze tarasu widokowego CSK trwały od początku marca. Kosztowały 300 tysięcy złotych.

Z tarasu można korzystać codziennie i za darmo - w godzinach otwarcia CSK.