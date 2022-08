W miejskich przedszkolach brakuje miejsc dla maluchów. Chodzi o najbardziej rozwijającą się dzielnicę, czyli Węglin. Już w dniu otwarcia nowej podstawówki z przedszkolem przy ul. Berylowej, było oczywiste, że placówka jest za mała dla szybko zabudowywanego blokami Węglina Południowego. Od tamtej pory, a był to wrzesień 2020 roku, liczba mieszkańców zameldowanych w tej dzielnicy wzrosła.

Nowa, największa szkoła przy Berylowej - SP58 od razu była przepełniona. W szkole potrzeba więcej miejsca dla uczniów, więc trzeba z niej wyprowadzić 3 oddziały przedszkolaków.

Pozyskanie dodatkowej przestrzeni ma służyć reorganizacji pracy Zespołu Szkół nr 13. Przeniesienie wychowanków z trzech oddziałów Przedszkola nr 88 przy ul. Berylowej do nowej lokalizacji pozwoli przeznaczyć wskazane sale dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 58.

Z drugiej strony zapewni utrzymanie dotychczasowej liczby oferowanych miejsc dla wychowanków w Przedszkolu nr 88. Miasto z uwagi na brak możliwości adaptacji miejskich pomieszczeń pod przedszkole w tym obszarze, rozpoczęło starania o pozyskanie lokalu w formie najmu na wolnym rynku.

W obiekcie przy ul. Kwarcowej 34 planowane jest utworzenie 60 miejsc dla przedszkolaków. Liczba miejsc w strukturze Przedszkola nr 88 w Lublinie nie zmieni się. Łącznie od września do Przedszkola nr 88 uczęszczać będzie 300 wychowanków, w tym w lokalizacji przy ul. Onyksowej niezmiennie opieką przedszkolną objętych będzie 150 wychowanków, a przy ul. Berylowej ich liczba spadnie ze 150 do 90, dzięki uruchomieniu lokalu przy Kwarcowej.

Zwolnione sale przedszkolne w budynku przy ul. Berylowej zostaną przeznaczone na edukację klas I-III Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie.



Przedszkole w nowej lokalizacji rozpocznie działalność z początkiem września.



Lokal, który przeznaczony będzie pod siedzibę Przedszkola nr 88, położony jest przy ul. Kwarcowej 34, czyli w założonym w ogłoszeniu obszarze ograniczonym ulicami: al. Kraśnicka, ul. Jana Pawła II, ul. Granitowa, południowa granica miasta. Powierzchnia wynajmowanego lokalu wynosi 255,38 m2, co pozwala na usytuowanie 3 oddziałów przedszkolnych.



Stawka czynszu najmu za lokal przy ul. Kwarcowej 34wyniesie 14 301,28 zł netto miesięcznie, od 1 września. Umowę zawarto na trzy lata z możliwością jej przedterminowego rozwiązania, od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Wynajmującymi nieruchomość przy ul. Kwarcowej 34 w Lublinie są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą "MLC - Łukasz Borawski". Umowa najmu obejmuje lokal o powierzchni użytkowej 255,38 m2, osiem miejsc postojowych położonych w części nadziemnej przy budynku nr 36 i 38, oraz ogrodzony i zamykany na klucz teren rekreacyjny. Lokal przy ul. Kwarcowej 34, ma bardzo dobry standard wykończenia, jest wyposażony i w pełni dostosowany do pełnienia funkcji przedszkola publicznego.



Wysokość czynszu najmu za budynek przy ul. Onyksowej 6a wynosi 83 554,50 zł netto miesięcznie. Budynek jest w pełni dostosowany do funkcji przedszkola. Całkowita powierzchnia wynosi ponad 2 tys m2, w tym powierzchnia użytkowa to 1141,85 m2. Posiada 6 kondygnacji, plac zabaw położony na dachu budynku oraz zewnętrzny plac zabaw do wyłącznego użytku najemcy. W ramach umowy najmu zagwarantowano także parking podziemny oraz miejsca postojowe na parkingu zewnętrznym również do wyłącznego użytku najemcy. Wynajmującym nieruchomość przy ul. Onyksowej 6a jest Centrum Medyczne Onyksowa Szerej.



Różnica w wysokości stawek czynszu wynika m.in. z powierzchni wynajmowanych lokali. Łącznie miasto będzie płacić rocznie za wynajem prawie 100 tysięcy złotych.

