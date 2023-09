2-3 września na lubelski zamek powracają rycerze i wojowie. Trzecia edycja Weekendu z Archeologią to dwa dni pokazów i rekonstrukcji historycznych.

Weekend z Archeologią 2023 / facebook.com/nationalmuseuminlublin /

W trakcie dwóch dni na wzgórzu zamkowym zobaczyć będzie można nie tylko rekonstrukcje potyczek wojskowych, ale także sceny z codziennego życia ludności od XI do XVII wieku.

Zwiedzający i odwiedzający nas, nie tylko się przeniosą wirtualnie w świat XVII wieku, czy w świat wojów Bolesława Chrobrego, w ten okres historyczny, ale będą także mogli namacalnie korzystać z tego, co nasz dział archeologii przygotował. A te działania są bogate. Jest ziołolecznictwo, jest pokazane, jak dawniej pieczono i jak się bawiono. Tak, świat istniał i bez prądu, bez komputerów, bez telefonów. Ludzie sobie doskonale dawali radę i o tym wszystkim, też będziemy mówili i demonstrowali - mówi Marta Cyran, kierowniczka Sekcji Archeologii Muzeum Narodowego.

Przed zamkiem stanie kuchnia, w której można będzie poznać dania z dawnych epok. Z kolei na dziedzińcu zamkowym dla odwiedzających otwarte będą warsztaty m.in.: garncarski czy tkacki. W sobotę wieczorem organizatorzy zaplanowali inscenizację potyczki zbrojnej między wojskami polskimi i szwedzkimi z udziałem kilkudziesięciu inscenizatorów.

Myślę, że kilkudziesięciu rekonstruktorów stworzy formację bojową. Oczywiście to nie są tylko wojownicy, ale w rekonstrukcjach również kobiety biorą udział, które będą odtwarzać dworzanki. Mamy też rzemieślników właśnie, także nie tylko wojownicy zajmują się rekonstrukcją i to też jest dość częsty mit, że to tylko walka. Jest w rekonstrukcjach bardzo dużo innych zajęć interesujących. Można się spodziewać 30-40 walczących i oprócz tego dużo innych rekonstruktorów zajmujących się właśnie rzemiosłem i opowiadaniem o tamtych dawnych czasach - wyjaśnia Piotr Polit ze Stowarzyszenia Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.

Tegoroczne wydarzenie Muzeum Narodowe w Lublinie organizuje we współpracy z Muzeum Historii Kultury w Oslo. Całość rozpoczęła się od korowodu rekonstruktorów z placu Litewskiego w sobotę o godzinie 11.00. Część atrakcji będzie przystosowana dla osób niewidzących, a także z tłumaczeniem na polski język migowy.