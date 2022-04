Do 6 maja trwa otwarty nabór projektów do tegorocznej Nocy Kultury, która odbędzie się w nocy z 4 na 5 czerwca 2022 r. Będzie to już 16. edycja imprezy.

/ Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają wszystkich zainteresowanych - niezrzeszonych mieszkańców Lublina (każdego z osobna, również tych niepełnoletnich), przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz instytucje - do przygotowania czegoś specjalnego i premierowego właśnie na to niezwykłe święto Lublina. Będziemy wspólnie tworzyć sztukę stosowaną. Już od dawna tęsknimy za miastem pełnym ludzi, gwaru, rozmów i śmiechu. Wciąż wspominamy ulice ciasno wypełnione tłumami spacerowiczów. Mimo niespokojnych i wyjątkowo trudnych czasów pragniemy razem z Wami, chociaż na kilka chwil, ziścić beztroski sen o pięknych ludziach w pięknym mieście. Już po raz 15. sztuka wniknie w tkankę miejską, by odmienić zarówno przestrzeń, jak i ludzi - opowiada o tegorocznej edycji Nocy Kultury Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektor wydarzenia. Warsztaty Kultury w Lublinie czekają na zgłoszenia do 6 maja 2022 r. włącznie. Pomysły można przesyłać za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.nockultury.pl. Tym razem zapraszamy do zgłaszania projektów w dwóch kategoriach: Noc Kultury w siedzibie organizatora

aranżacja jednego z wybranych miejsc w przestrzeni miasta. Warto zapoznać się też z kryteriami, według których zostaną ocenione wszystkie zgłoszenia. Istotne będzie szeroko rozumiane odnoszenie się do historii Lublina, Znaku Dziedzictwa Europejskiego i Pomnika Historii. Organizatorzy liczą na kreatywność i premierowość. By móc zobaczyć Lublin w nowej odsłonie, poszukiwać nowych rzeczy w znanych miejscach. Sztukę cenimy nie tylko ze względu na jej znaczenie i użyteczność, ale również walory estetyczne - wyjaśnia Joanna Wawiórka-Kamieniecka. Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji i bezpieczeństwa uczestników festiwalu. Każdy z zainteresowanych będzie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o decyzji organizatora po 9 maja 2022 r. Zobacz również: "Mam dość ukrywania się". Poszukiwany zgłosił się na policję

