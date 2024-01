Urząd Miasta w Lublinie planuje rozbudowę żłobka przy ul. Zelwerowicza. Liczba miejsc dla dzieci ma się przez to zwiększyć z 210 do 390. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 8 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Lubelski ratusz podpisał już umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji. "Znakomicie usytuowany i wyposażony żłobek nr 9 cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, a jego rozbudowa pozwoli na niemal podwojenie liczby miejsc opieki nad maluchami w tej placówce" - wyjaśnił zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk oceniając, że jest to potrzebna inwestycja w rozwijającej się północno-zachodniej części miasta. Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń, rozbudowę placu zabaw oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla placówki przy ul. Zelwerowicza. Wykonawca opracowuje obecnie wstępny projekt budowlany oraz dokumentację architektoniczną, branżową i wykonawczą. Kompletne dokumenty mają powstać w ciągu 8 miesięcy.

W Lublinie działa aktualnie dziewięć żłobków publicznych z ponad 1,2 tys. miejscami opieki nad małymi dziećmi do 3 lat. Funkcjonujący od 2018 r. żłobek przy ul. Zelwerowicza jest największy w mieście i oferuje 210 miejsc, również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Po rozbudowie ma zyskać dodatkowe 180 miejsc dla maluchów. Wstępny koszt rozbudowy żłobka szacowany jest na ok. 7,9 mln zł. Realizację inwestycji zaplanowano z dofinansowaniem ze środków unijnych i budżetu państwa. Prace mają potrwać w latach 2024-2026. Zobacz również: Stanisław Strzyżyński zawitał do Muzeum Nadwiślańskiego

Lubelscy "łowcy głów" zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym

Tragiczny wypadek w Małaszewiczach. Nie żyje 19-latek