W Lublinie rusza poświąteczna zbiórka drzewek w doniczkach. Kiedy tylko pozwoli na to pogoda świerki i jodły, które podczas świąt stały w domach, zostaną posadzone w gruncie. Żywe drzewka do 9 lutego można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

/ Urząd Miasta Lublina / Drzewka trafią na miejskie tereny zielone, warunkiem jest ich dobra kondycja zdrowotna - mówi dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin Blanka Rdest. I przypomina, że rośliny, stojące w ciepłych mieszkaniach mogą pomylić ten czas z nadejściem wiosny i rozwinąć pączki, a potem wystawione w styczniu czy lutym na niskie temperatury takiej zmiany mogą nie przetrzymać. Dlatego, aby roślina się przyjęła, powinniśmy ją zahartować - po tym jak przestanie być już świąteczną dekoracją, należy przenieść ją do chłodniejszego pomieszczenia - radzi. Mieszkańcy, którzy kupili drzewko w donicy i nie mają możliwości zasadzenia go do gruntu, mogą przynieść choinkę do miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalurgicznej 13 k. Pracownik Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, po oględzinach rośliny i ocenie stanu jej korzeni, zdecyduje czy drzewko nadaje się do posadzenia. Odbiór pozostałych choinek realizowany jest zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie tzw. wystawki. Dotyczy to zarówno drzewek żywych jak i zniszczonych plastikowych. Jak informuje Urząd Miasta w styczniu i lutym wyznaczone zostaną dodatkowe termin dla poświątecznych drzewek. Zainteresowane tą opcją osoby powinny wypełnić elektroniczny formularz zapotrzebowania, dostępny na stronie firmy odbierającej odpady w danym sektorze albo zgłosić taką potrzebę telefonicznie.