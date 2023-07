Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla całego województwa lubelskiego. W związku z ulewami, które przechodziły przez region ostatniej doby strażacy interweniowali 43 razy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alert IMGW drugiego stopnia obowiązuje od godz. 14 w środę do godz. 9 w czwartek w powiatach: włodawskim, parczewskim, lubartowskim, łęczyńskim, świdnickim, lubelskim, opolskim, kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, krasnostawskim, chełmskim, zamojskim, hrubieszowskim, tomaszowskim oraz w Lublinie, Chełmie i Zamościu.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm" - podał IMGW dodając, że opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy jest także grad.

Natomiast ostrzeżenie pierwszego, niższego stopnia dotyczy powiatów: puławskiego, ryckiego, łukowskiego, radzyńskiego, bialskiego oraz Białej Podlaskiej. Od godz. 14 w środę do godz. 9 w czwartek spodziewane są tam opady deszczu od 30 mm do 45 mm.

Jak przekazał IMGW, w całym regionie opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Może także spaść grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 80 proc.

Jak podał dyżurny KW PSP w Lublinie, w związku z burzami i ulewnymi deszczami, które ostatniej doby przechodziły przez region strażacy interweniowali 43 razy, z czego najwięcej, bo aż 30 zdarzeń dotyczyło usuwania połamanych konarów drzew z ciągów komunikacyjnych. Natomiast 12 interwencji dotyczyło wypompowywania wody z zalanych budynków. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie lubelskim, zamojskim, biłgorajskim, puławskim i tomaszowskim - wymienił dyżurny.