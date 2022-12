Najbliższe trzy miesiące za kratkami spędzą dwie kobiety w wieku 21 i 30-lat. Są podejrzewane o dokonanie rozboju na 75-latku z gminy Gorzków (woj. lubelskie).

/ Lubelska Policja /

Do zdarzenia doszło w minioną środę w nocy na terenie gminy Gorzków (woj.lubelskie).

Kobiety wtargnęły do domu 75-latka, przewróciły go na podłogę i zabrały mu telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie ponad 800 złotych. Następnie uciekły z miejsca zdarzenia.

Policjanci w związku z tą sprawą zatrzymali 21-letnią mieszkankę Chełma oraz 30-letnią mieszkankę Krasnegostawu.

Przedwczoraj kobiety zostały doprowadzone do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Za rozbój kodeks karny przewiduje karę do 12 lat więzienia.