Duże utrudnienia z przejazdem przez Łódź będą mieli w weekend kierowcy. W związku z DOZ Maratonem w sobotę i niedzielę zamknięta zostanie część ulic, a komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami.

Zawodnicy na trasie maratonu w 2022 r. / Grzegorz Michałowski / PAP

Bazą imprezy, która w weekend przyciągnie do Łodzi kilka tysięcy miłośników biegania, będzie hala Atlas Arena. Niedzielną trasę maratonu zaplanowano od Atlas Areny, ulicami Retkini, Śródmieścia i Widzewa.

Pierwsze utrudnienia na drogach pojawią się jednak już w sobotę.

Ok. godz. 14 zamknięta dla ruchu zostanie północna jezdnia (w kierunku Retkini) al. Bandurskiego - od ulicy Krzemienieckiej do wjazdu ślimakiem do al. Unii/Maratońskiej. Zmiana w organizacji ruchu potrwa do niedzieli do godz. 16.

/ Łódzka policja /

W niedzielę - w różnych godzinach (od 7 do 15) w zależności od odcinka trasy - z ruchu wyłączonych zostanie ponad 20 ulic znajdujących się na trasie biegu, która prowadzi wokół parku Poniatowskiego, przez Retkinię i Zdrowie, dalej trasą W-Z i przez Nowe Centrum Łodzi do Wydawniczej, którą maratończycy wrócą na al. Piłsudskiego do Niciarnianej.

Dalej pobiegną Małachowskiego, Narutowicza i Kopcińskiego ponownie do centrum miasta odwiedzając m.in. dworzec Fabryczny i docierając do ul. Rewolucji 1905 r. Następnie powrót Piotrkowską i Mickiewicza do Atlas Areny.

/ Łódzka policja /

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Zmiany dotyczą linii tramwajowych: 2, 3, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19; linii autobusowych: 43, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 72, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 93, 96, 97, 99, G1, G2, Z13, Z54 oraz nocnej linii N2 i zgierskiego autobusu linii 6.

Będą występować też czasowe wstrzymania ruchu.

Jak informuje łódzka policja, nad bezpieczeństwem każdego uczestnika ruchu drogowego będą czuwać funkcjonariusze. Na ulicach i skrzyżowaniach, którymi pobiegną maratończycy ruchem będą kierować policjanci drogówki.

W takich sytuacjach należy stosować się do wydawanych przez mundurowych poleceń i sygnałów.