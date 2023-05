25-letni łodzianin to kolejna, szósta osoba zatrzymana na polecenie prokuratury w związku ze strzelanią w myjni samochodowej przy ul. Rokicińskiej w Łodzi. Według śledczych prawdopodobnie to on podczas bójki kilku mężczyzn posługiwał się maczetą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Niebawem w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny. Zebrane dowody, zwłaszcza zapisy monitoringu wskazują, że podczas bójki, prawdopodobnie ten właśnie mężczyzna posługiwał się maczetą - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania. Do tragedii doszło po północy z soboty na niedzielę na terenie myjni samochodowej przy ulicy Rokicińskiej. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, kierowca bmw strzelał do innego mężczyzny, który biegł w jego stronę z siekierą. Po oddaniu strzałów - jak ustalili nasi dziennikarze - kierowca bmw odjechał. Przybyli na miejsce policjanci znaleźli otwartego mercedesa z kluczykami w środku i dwoma telefonami na masce. Na zewnątrz były liczne ślady krwi. W strzelaninie ranny został 32-latek. Mężczyzna ma poważne obrażenia twarzy, a lekarze walczą o jego życie. Policyjni eksperci i biegli pracowali na miejscu kilka godzin. Zabezpieczyli ślady i nagrania z monitoringu oraz pięć samochodów, które będą poddawane oględzinom. Tuż po zdarzeniu zatrzymali zostali czterej mężczyzn w wieku od 27 do 43 lat. Piąty podejrzany został zatrzymany w nocy z niedzieli na poniedziałek na Pomorzu. Śledztwo ma charakter rozwojowy. RMF 24