​Rod Stewart wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi! Wydarzenie "Live in concert" odbędzie się 18 czerwca 2024 r. Bilety w sprzedaży będą od środy, 6 września 2023 r., od godz. 10 na LiveNation.pl.

/ Denise Truscello / Materiały prasowe

Rod Stewart jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki rozrywkowej, z około 250 mln sprzedanych płyt i singli na całym świecie. Jego charakterystyczny głos, styl i sposób pisania tekstów wykroczyły poza wszystkie gatunki muzyki popularnej... od rocka, folku, soulu, R&B oraz wpisały się do "Great American Songbook", czyniąc go jedną z niewielu gwiazd, które cieszyły się najlepszymi wynikami na listach przebojów w każdej dekadzie swojej kariery.

Zdobył niezliczoną liczbę najwyższych nagród branżowych, w tym dwukrotne wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame, wręczono ASCAP Founders Award za jego inwencję twórczą w pisaniu piosenek, stał się bestsellerowym autorem "New York Timesa", otrzymał Grammy™ Living Legend, a w 2016 roku oficjalnie stał się "Sir Rodem Stewartem" po tym, jak otrzymał tytuł szlachecki w Pałacu Buckingham za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej.

/ Materiały prasowe

Jestem podekscytowany możliwością ponownego występu dla moich wspaniałych przyjaciół w Polsce. Wykonam dla was moje największe hity - będzie też wiele ekscytujących niespodzianek! - powiedział Rod Stewart.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się we wtorek 5 września o godz. 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się we wtorek 5 września o godz. 14:00