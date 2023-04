Łódź idzie na rekord! Chodzi o zainteresowanie łodzian tegoroczną Wielką Loterią Podatkową. Swój akces zgłosiło do tej pory prawie 7 tys. osób.

Wielka Loteria podatkowa Łodzi może mieć w tym roku rekordową liczbę uczestników / lodz.pl / Materiały prasowe

Są już pierwsi zwycięzcy i może to być rekordowa pod względem frekwencji edycja akcji, która jest organizowana, by zachęcić jak największą liczbę osób do rozliczenia podatków w Łodzi.

Zgłoszenia napływają codziennie. Miasto już dwukrotnie wylosowało zwycięzców tygodnia, dla których nagroda to 1 tysiąc złotych.

Raz w miesiącu losowana będzie nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. W wielkim finale, który zaplanowano na 11 maja, główną wygraną będzie 100 tysięcy złotych.

Wtedy również zostaną rozlosowane nagrody specjalne: dla nowych podatników - w wysokości 10 tysięcy złotych oraz z okazji 600-lecia Łodzi - również w wysokości 10 tysięcy złotych. W losowaniu nagrody "urodzinowej" wezmą udział wszystkie losy zarejestrowane w tegorocznej edycji loterii. Łączna pula nagród to prawie 150 tysięcy złotych.

Aby wziąć udział w Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi wystarczy rozliczyć PIT za 2022 rok, wskazując Łódź jako miejsce zamieszkania. Później należy zgłosić swój udział w loterii - najpóźniej do 5 maja (czyli do końca tegorocznego okresu rozliczeniowego).

Prawidłowe zgłoszenie polega na rejestracji na stronie internetowej www.lodz.pl/loteria poprzez wypełnienie formularza online. Można także zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza papierowego i wrzucenie go do urny wystawionej w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (Łódź, ul. Piotrkowska 110) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Dzięki temu, że łodzianie będą rozliczać się w miejscu swojego zamieszkania, miasto dostanie dodatkowy zastrzyk pieniędzy z podatków. Takie wpływy do budżetu przekładają się na możliwości inwestycyjne Łodzi. Im więcej pieniędzy, tym więcej ulic można wyremontować; tym więcej nowych autobusów można kupić czy więcej pieniędzy wydać na organizację imprez plenerowych dla mieszkańców.