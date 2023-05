W niedzielę rano w wypadku samochodowym w Łódzkiem zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. W stanie ciężkim do szpitala trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta miasta.

Fot. OSP KSRG Rusiec / Facebook

O śmierci samorządowców poinformował prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

"Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych dotarła do nas smutna wiadomość. W wypadku samochodowym zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Miasta Sieradza. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Pani Przewodniczącej i łączymy się z bliskimi Pana Wiceprezydenta w modlitwie o jego zdrowie" - napisał na Facebooku prezydent miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Sieradza zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Rusiec. Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 7.

W akcji ratunkowej brały udział dwa zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec LPR i sześć zastępów straży pożarnej.

Droga była całkowicie zablokowana, później wprowadzono tam ruch wahadłowy.

Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja.